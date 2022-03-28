У Росії хочуть зараховувати до співвітчизників тих, хто розмовляє російською

У Росії пропонують визнати співвітчизниками усіх, хто говорить російською мовою. Відповідний законопроєкт внесли до Держдуми РФ.

Росія хоче уточнити перелік народів, які проживають на території РФ

До народів, що історично проживають на території Росії, пропонують включити білорусів та українців. В пояснювальних документах йдеться, що "законопроєкт усуває недоліки невиправдано широкого тлумачення ключового поняття "співвітчизник".

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Тлумачення поняття "співвітчизник" хочуть змінити

Зокрема, пропонується визнавати співвітчизниками людей, які "володіють російською мовою і належать до народів, що історично проживають на території Росії", а також тих осіб, "чиї прямі предки народилися чи проживали на території Російської Федерації".

Крім того, пропонують враховувати, що за 30 років після розпаду СРСР, виросло нове покоління співвітчизників, які не мали громадянства СРСР. У зв'язку з визначенням поняття "співвітчизник" виключено зв'язок з громадянством СРСР.

Законопроєктом також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії. Зокрема, до переліку включено представників білоруського та українського народів, представників корінних нечисленних народів.



Законопроєкт розгляне Держдума / Фото ТАСС

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