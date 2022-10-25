Схуд на 8 кілограмів і кашляє: у Росії кажуть про погіршення здоров'я Путіна

Стан здоров'я все частіше підводить російського диктатора Владіміра Путіна. Він все частіше потребує відпочинку та пильного нагляду лікарів.

Як заявили журналісти, минулі вихідні президент Росії присвятив відпочинку. Під час нього диктатор пройшов чергове медичне обстеження.

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Цього разу занепокоєння, як самого Путіна, його близьких, так і медиків викликали напади кашлю, а також постійна нудота та відсутність апетиту через приймання ліків і специфічну дієту на тлі онкології.

В останні кілька місяців Путін схуд на 8 кілограмів, в оточенні президента переживають, що помітна у прогресі худорлявість і постійний кашель будуть розцінені елітами як ознака швидкого погіршення здоров'я вождя,

– припускають журналісти.

Втім, попри ситуацію зі здоров'ям, наради, хоч і в режимі відеоконференцій, Путін все ж проводить. Він зачитує доповіді, влаштовує "розбір польотів" і не стримує себе ні в чому, спілкуючись із міністрами. Щоправда, кажуть, що і на цих нарадах спокійно жити "фюреру" не дають напади кашлю.

Ймовірна хвороба Путіна

Останній декілька місяців чутки про стан очільник Кремля не вщухають. Різні джерела кажуть, що він страждає від важкої форми швидко прогресуючого раку. Зокрема, за даними джерела в російській розвідці, лікарі прогнозують Володимиру Путіну максимум 3 роки. Зовнішній вид Путіна викликає багато зауважень, зокрема:

на параді на 9 травня у Москві він виглядав кволо та невпевнено, а ще сидів, накинувши на ноги плед;

в Офісі Президента розповіли, що мають дані про те, що Володимиру Путіну викликали швидку допомогу. Зле кремлівському диктатору стало посеред ночі;

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що Путін має кілька важких захворювань, одне з яких – рак. За його словами, розвідка володіє точною інформацією, що Путін перебуває у вкрай поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

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