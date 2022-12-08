У Росії поширюють фейк, що Україна платить до 1 тисячі доларів за знищення окупантів

Російська пропаганда з усіх сил намагається дискредитувати військово-політичне керівництво України. Цього разу там заявили, що нашим бійцям нібито платять за ліквідацію окупантів.

Про черговий інформаційний "вкид" країни-агресорки розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Там зазначили, що у Кремлі стверджують, що нібито мають докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців країни-агресорки від 700 до 1 тисячі доларів США. Що ж, смішно, що у Росії оцінюють життя своїх військових так дорого. Враховуючи те, що родичам загиблих окупантів видають дрова та навіть лід.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Україна не виплачує гроші своїм бійцям за ліквідацію ворога. Це – фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

У Росії готуються до майбутньої поразки

Станом на 8 грудня українські бійці вже ліквідували 93 080 російських окупантів.

У розвідці заявили, що у Росії вже починають усвідомлювати, що поразка у війні з Україною цілком реальна. Та, вочевидь, Кремль не хоче сприймати реальність, тому там почали підготовку до мобілізації 17-річних юнаків з тимчасово окупованих територій України.

У Генштабі ЗСУ вже повідомляли, що у грудні росіяни хочуть почати нову хвилю мобілізації, однак планують проводити її приховано, аби це не викликало протести серед росіян.