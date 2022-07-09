Проросійська фігня та фейк, – Братчук про пропаганду щодо "проголошення війни росією"

Телеграм-канали, зокрема й українські, поширюють пропагандистське повідомлення про те, що буцімто росія, після офіційного визнання країною-терористом "оголосить війну Україні". Однак це є черговим фейком.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що такий вкид є пропагандою для внутрішнього споживача, тобто для росіян.

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У росії знову взялися говорити про "3 дні"

Сергій Братчук відреагував на повідомлення, у якому йдеться про те, що росія у випадку міжнародного визнання країною-терористом "оголосить війну" Україні та за 3 дні, тобто 72 години "знищить" Київ, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Харків та Миколаїв, а також аеропорти, залізницю і взагалі "атакуватиме ракетами всю Україну".

А ще пропагандисти погрожують, що нібито ДРГ в Києві "затримають все державне керівництво", а допомагатиме у війні білорусь. І звичайно не обійшлося без погроз "втратити державність назавжди".

Речник Одеської ОВА заявив, що цей вкид є пропагандистською фігнею та фейком. Крім того, Братчук зауважив, що у переліку міст, яким погрожують знищенням немає Одеси.

А я вам скажу, чому не згадували Одесу – тому, що на морі вони (росіяни – 24 канал) вже отримали "люлєй". Отримають і ще раз,

– наголосив Братчук.

Братчук про вкид росіян про "оголошення війни": дивіться відео

Чому вкид росіян є черговим витвором пропаганди

Війна росії з Україною триває з 2014 року, коли країна-агресорка окупувала український півострів Крим та ввела частину своїх військ на Донбас і підтримуючи бойовиків загарбала частину Донецької та Луганської областей.

Нова фаза війни розпочалася 24 лютого, коли росія почала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Повномасштабна війна триває вже 136 днів, однак у росії досі бояться того слова та тому називають її "спецоперацією".

Почавши новий етап війни з Україною 24 лютого, російські пропагандисти говорили про те, що Київ нібито впаде за 3 дні. Водночас наступ на Київщину відбувався зі боку білорусі.

Щодня українські міста та села зазнають ракетних ударів. Значну частину ракет збивають сили ППО. Тому коли пропагандисти говорять про "оголошення війни", то це означає лише відмову від слова "спецоперація".

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На тлі численних поразок росія неодноразово змінювала свою риторику щодо війни та постійно називала нові цілі. Днями російський диктатор владімір путін взагалі заявив, що росія ще нібито "нічого не починала", говорячи про війну в Україні. Однак ця заява, як і повідомлення про "оголошення війни" є фейком та витвором пропаганди, яким країна-агресорка годує внутрішню авдиторію.