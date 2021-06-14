У Росії масштабні вибухи на АЗК: є постраждалі – моторошні відео

У Новосибірську, що у Росії, на складі газової заправки стався вибух. Постраждали щонайменше 6 людей, їх госпіталізовують із сильними опіками.

Загрози житловим будинкам від пожежі на АЗС в Новосибірську немає. Однак вогонь може охопити розташований поруч склад.

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У місті перекрили шосе та трамвайні колії. За інформацію служби надзвичайних ситуацій, площа пожежі на автозаправці в Новосибірську зросла до 800 квадратних метрів.

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Хто постраждав від вибуху

За інформацією різних джерел, через вибух постраждав чоловік із малолітнім сином. Крім того, через вибухи опіки отримали рятувальник та водій пожежного автомобіля.

Головна лікарка станції швидкої допомоги Ірина Большакова підтвердила, що стан постраджалого залишається важким.

Вибухи продовжуються

Очевидці зазначають, що вибухи на АЗК – продовджуються. Крім того, площа пожежі продовжує збільшувати. Вогонь підібрався до капітальних гаражів, згасити його поки немає можливості.

Поруч з газової заправкою є ще одна – бензинова. Є ризик, що тепер може спалахнути і вона.

Тиск води в пожежних гідрантах поступово знижується й вони перестають працювати. Рятувальники готуються виводити особовий склад, оскільки загасити пожежу не виходить.

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