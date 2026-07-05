"Звинувачують не Україну": економічний оглядач описав цікаві тенденції серед росіян

Україна продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Це посилює і без того масштабну паливну кризу в Росії. Проте населення наразі не може усвідомити, що є причиною їхніх проблем.

Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В’ячеслав Ширяєв, наголосивши, що проблема з нестачею бензину в Росії буде тільки розростатися. Адже у російської влади немає жодного шляху її вирішення.

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Росіяни не розуміють справжніх причин паливної кризи

Ширяєв підкреслив, що Україна продовжуватиме вибивати російські нафтопереробні заводи. І наразі невідомо, коли звичайні люди в Росії почнуть усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Тому що зараз відбувається дуже цікавий ефект. Оскільки російська пропаганда каже, що всі українські дрони збиваються, а проблем з логістикою у російській армії немає, росіяни не розуміють справжніх причин того, що відбувається. Вони у своїх проблемах звинувачують навіть не Україну, а якихось начальників, внутрішніх ворогів, Володимира Путіна,

– пояснив він.

За їхньою логікою, як в країні, яка посідає одну з провідних позицій з видобутку нафти та нафтопереробки, немає бензину? Тому росіяни, як наголосив економічний оглядач, вважають, що така система управління, так працює влада, такі проблеми з нафтобазами, які хочуть нажитися на простій людині.

Все це викличе набагато більший сплеск негативу, ніж якби людям сказали правду щодо того, що 50% потужностей нафтопереробки вибито, щодо бензину – приблизно 65%. Якби влада чесно сказала про це, тоді, можливо, ще людям можна було якось змиритися з тим, що йде війна і все знищується. Але їм не кажуть,

– відзначив він.

Це, на його думку, доволі цікавий процес, коли негатив і злість щодо того, що відбувається, переносяться на нібито внутрішніх ворогів, які заважають людям жити всередині країни, і треба щось робити саме в Росії.

"Тому чекаємо, коли ці процеси – злість щодо режиму, влади, системи в цілому – почнуть набирати незворотних обертів. Або в певний момент влада скаже, що вона не може вирішити проблему з паливом до закінчення війни, тому поки Росія воює, Україна виноситиме усі НПЗ і нафтопродуктів не буде", – припустив економічний оглядач.

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Водночас російська влада зрештою має відреагувати на хвилю обурення у суспільстві. Для України в цій стратегічній операції важливо створити хаос у тилу та дестабілізувати всю економічну систему, порушити всі зв'язки, управлінські сигнали. І це їй, на думку Ширяєва, точно вдасться зробити.

Результатом цієї операції буде нездатність Росії ефективно управлятися, створювати якусь додану вартість, зупинка підприємств, проблеми зі збиранням урожаю, величезне зростання цін. Але найголовніше – Росія, впевнений економічний оглядач, просто не матиме жодного виходу, окрім як ухвалити рішення про зупинення бойових дій.