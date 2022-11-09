Ми ж за вас голосували, – у Росії матері-одиначки просять Путіна повернути дітей з війни

9 листопада 2022 , 14:37
Читать новость на русском

У Росії матері-одиначки бідкаються через те, що їхніх синів забирають на війну в Україну. Щоб зупинити це, вони звернулися до Владіміра Путіна.

Росіяни – величезні патріоти й прихильники "спецоперації", поки це не торкається їх особисто. Коли ж справа доходить до діла, то перспектива смерті в Україні вже не здається такою привабливою, пише 24 канал.

До теми Із 570 окупантів вижили лише 130, – росіянин розповів про найбільш смертоносну атаку ЗСУ

Російські матері звернулися до Путіна

Російські жінки зовсім не проти війни. Вони самі підтвердили, що голосували за Путіна та його імперський режим. То ж тепер у відповідь на свою підтримку хочуть послуги й від агресора. Матері "просять, благають та молять" не брати їхніх синів на війну. Нехай хтось інший їде, тільки не вони. 

Через вік чи інші обставини другого сина у нас вже не буде. Будь ласка, не прирікайте нас на самотню старість,
– сказала матір російського мобілізованого.

Інша жінка бідкалася, що вона вже другий місяць на заспокійливих і взагалі не знає, "чи переживе мобілізацію".

Російські матері-одиначки просять не мобілізовувати їхніх синів: відео

 

Було б більше сенсу, якби ці жінки, а також інші росіяни, вийшли на протест через Путіна, а не просили у нього чогось. Вони не розуміють, що їхньому президенту абсолютно байдуже на те, як вони доживатимуть старість. Головне для Путіна – це захопити Україну.

Головне про мобілізацію у Росію

До теми – росіяни обурені втратами на війні: відео

 

Автор: Софія Мінджоса