Ми ж за вас голосували, – у Росії матері-одиначки просять Путіна повернути дітей з війни

У Росії матері-одиначки бідкаються через те, що їхніх синів забирають на війну в Україну. Щоб зупинити це, вони звернулися до Владіміра Путіна.

Росіяни – величезні патріоти й прихильники "спецоперації", поки це не торкається їх особисто. Коли ж справа доходить до діла, то перспектива смерті в Україні вже не здається такою привабливою, пише 24 канал.

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Російські матері звернулися до Путіна

Російські жінки зовсім не проти війни. Вони самі підтвердили, що голосували за Путіна та його імперський режим. То ж тепер у відповідь на свою підтримку хочуть послуги й від агресора. Матері "просять, благають та молять" не брати їхніх синів на війну. Нехай хтось інший їде, тільки не вони.

Через вік чи інші обставини другого сина у нас вже не буде. Будь ласка, не прирікайте нас на самотню старість,

– сказала матір російського мобілізованого.

Інша жінка бідкалася, що вона вже другий місяць на заспокійливих і взагалі не знає, "чи переживе мобілізацію".

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Було б більше сенсу, якби ці жінки, а також інші росіяни, вийшли на протест через Путіна, а не просили у нього чогось. Вони не розуміють, що їхньому президенту абсолютно байдуже на те, як вони доживатимуть старість. Головне для Путіна – це захопити Україну.

Головне про мобілізацію у Росію

Російські "мобіки" масово відмовляються їхати в Україну. Вони бідкаються на свою форму, заіржавілу зброю, умови та ставлення керівництва.

У Чувашії мобілізовані протестували через те, що їм не дали обіцяні виплати у розмірі 300 тисяч рублів. Бунт закінчився тим, що у навчальний центр приїхав ОМОН і Росгвардія. То ж протестні настрої "мобіків" швидко вщухли.

Щоб не "розколювати суспільство" російська пропаганда видала нові методички. Тепер у ЗМІ не можна використовувати слово "мобіки". Мовляв, треба називати їх "солдатами".

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