У Росії мер не зміг вимовити "денацифікація" і хотів вручити журналісту повістку: курйозне відео

Росіяни вигадали "денацифікацію" як виправдання та привід для початку повномасштабної війни в Україні, але поняття виявилося надто складним для них. Так, це слово не зміг вимовити навіть мер одного з російських міст.

"Денацифікація" не вдається не лише на війні

У соцмережах широко розповсюдилося відео, як міський голова Дальнєгорська, що в Приморському краї Росії, Олександр Тєрєбілов виступає на "дні Росії" 12 червня та згадує у своїй промові "спецоперацію" в Україні.

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Чоловік хотів нагадати своїм співгромадянам, що ж роблять російські військові на території суверенної держави, однак це вийшло у нього не одразу. Воно й не дивно – серйозно верзти таку маячню доволі складно.

Слово "денацифікація" Тєрєбілов вимовив аж з четвертого разу. Після чого й сам розсміявся. Можливо, так він хотів дещо знівелювати свою ганьбу, але, як виявилося пізніше, такий "прокол" російський мер взяв близько до серця.

Мер російського Дальнєгорська не зміг вимовити "денацифікація": дивіться відео

Коли Тєрєбілов дізнався, що відео з частиною його невдалого виступу з'явилося та поширилося в інтернеті, він знайшов того, хто першим опублікував його в мережі. Ним виявився місцевий журналіст та блогер Данило Куліков.

Саме він і розповів про реакцію мера на відео та традиційний для Росії авторитарний метод покарання за таку "провину". За словами Кулікова, Тєрєбілов в компанії військового комісара прийшли до нього на роботу, аби вручити повістку на військові збори.

Однак у той момент журналіст саме був у відпустці, тож на роботі його не застали. Колеги Кулікова сказали про це міському голові, але це його не задовольнило. Тєрєбілов вирішив самостійно переконатися, що автора відео з його ганьбою в офісі немає. Тож він для чогось увімкнув камеру на мобільному телефоні та заходив до кожного кабінету, розшукуючи Кулікова.

Слава Богу, що справа не дійшла до перевірки шаф та простору під столами,

– написав журналіст у телеграмі.

Також він зауважив, що мер, мабуть, вирішив, що "немає людини – немає проблеми". Але, на жаль чи на щастя, інтернет працює по-іншому.

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