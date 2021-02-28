"Залиш надію кожен, хто тут живе": у Росії мешканці аварійного будинку перетворили його у музей

У російській Пермі мешканці аварійного будинку відкрили в ньому музей аварійного житла "Квота Барак". На гроші від екскурсій вони хочуть придбати для будівлі хоча б вхідні двері.
Джерело:телеграм Mash
Будинок на вулиці Щербакова, 16 визнали аварійним ще у 2019 році. Однак влада не поспішає виселяти мешканців. Цим питанням планують зайнятися лише у 2024 році.
Цікаво Російські дипломати їхали з КНДР на саморобній дрезині: фото, відео
Що відомо про незвичну екскурсію
Лише за 25 рублів (близько 10 гривень) відвідувачі можуть побувати у "крижаній печері" зі сталактитами із мерзлої води, побачити справжню "колонію" грибка, а також покласти записку з бажанням у тріщину в стіні.
До речі, екскурсії проводять не лише наживо, а й онлайн. На страхітливий будинок подивилися вже люди з Канади, США та інших країн.
Мешканці будинку розвісили іронічні наліпки для туристів:
- "Підійми голову і молися, щоб не впало".
- "Прип'ять. Без радіації".
Жити в таких умовах – принизливо. Це нижче людської гідності. Це можна порівняти з походом у туалет на вулиці,
– поділився враженнями турист з Торонто.
До речі, назва музею "Квота Барак" – це написане з кінця прізвище голови Орджонікідзевського району Євгенія Карабатова.
У Росії в аварійному будинку зробили музей: відео