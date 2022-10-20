Спецслужби Росії можуть готувати теракти проти росіян, аби звинуватити Україну, – ГУР
Джерело:ГУР Міноборони
Цинізм та жорстокість Росії вже нікого не дивує. Українська розвідка встановила, що спецслужби держави-агресорки можуть готувати теракти на своїй території, аби звинуватити у них Україну.
Російські військкомати активно розповсюджують брехливі листівки серед місцевого населення. У них розповідають байки про "терористичні акти, які готує СБУ".
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Які фейки поширюють у Росії
У листівках людей закликають не торкатися чужих речей, які вони побачать на вулиці. Мовляв, це українці розкладають на лавках і біля кущів заміновані телефони й гаманці. Ба більше, вибухівка може лежати у дитячих іграшках.
Російські спецслужби лякають, що вибухівки недостатньо для вбивства людини, вона буцімто може лише сильно покалічити. Для більшого ефекту вигадали навіть цілу історію. Нібито у Воронежі 20 жовтня місцевий мешканець підняв паспорт і назавжди позбувся руки.
У Головному управлінні розвідки Міноборони запевняють, що все це – плани саме держави-агресорки, а не України.
Ця страшилка – дзеркальне відображення реальних дій росіян на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення,
– пояснили у розвідці.
Ймовірно, поширюючи такі листівки, спецслужби держави-агресорки готуються до проведення акцій, в яких потім звинуватять Україну.
"Пам'ятки", які поширюють у Росії / Фото ГУР Міноборони
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