Росії нагадали, як саме їй дісталися Курили

Японія висунула територіальні претензії Росії щодо Курильських островів. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголошує, що питання Курильських островів ще не вирішене.

У Центрі протидії дезінформації нагадали, що Курильські острови, які належали Японії, ще з 1945 року окуповані Росією.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Японія продовжує вирішувати територіальне питання щодо островів, які перебувають у складі Росії.

ЦПД також зазначив, що Карелія та Калінінград також не належать Росії, а були в складі інших держав до окупації.

ЦПД нагадав про території, які не належать Росії історично / Фото ЦПД

Повний текст повідомлення:

Японія продовжує вирішувати питання Курильських островів, які перебувають зараз у складі РФ



Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголошує, що питання Курильських островів ще не вирішене.



Нагадаємо! Для Токіо вказані острови – предмет давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової і утримує під своїм контролем



ЦПД при РНБО України нагадує про ще кілька територій сучасної РФ, що історично були у складі інших держав



Карелія - провінція Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939–40 років (Радянсько-фінській війні) Фінляндія передала Радянському Союзу



Калінінград (до 1946 року Кенігсберг) - колишнє місто в Пруссії, взяте радянськими військами під час Другої світової війни. 17 жовтня 1945 року Пруссію приєднали до СРСР



Нагадаємо, що Радянський Союз як держава припинила своє існування у 1991 році

#stoprussia

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!