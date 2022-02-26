Росії не вистачає сил: використовує у нападі навіть поліцейських – розповідь полоненого офіцера

Російські війська вторглися до України. Але отримали відсіч. Не розрахувавши своїх сил, вони змушені використовувати не лише армію, але й поліцію. Яка теж потрапляє в полон.

Збройні Сили України опублікували відео допиту одного з полонених російських поліцейських – офіцера СОБРу (спеціальний загін швидкого реагування). Його загнали в Україну аж з Кемеровської області. Вона у південній частині Західного Сибіру (від Кемерова до Києва – понад 4 тисячі кілометрів).

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Цей так званий спецназ спочатку доставили до Смоленська, а потім до Білорусі, де в них одразу ж забрали мобільні телефони.

Полонений окупант переконує, що вже там перед ними поставили задачу висунутися до України. Але деталей не дали. Решту завдань ніби-то мали дати на місці.

"До останнього сподівалися, що вуличні поліцейські не будуть заходити на територію України", – переконує полонений.

З території Білорусі вони мали висунутися на Київ. На ночівлю ж залишилися на території Чорнобильської зони відчуження.

"Вночі вийшов покурити, і побачив напис "Зона відчуження". Було написано українською, тому не все зумів прочитати", – розповів полонений.

А вже зранку вони висунулися далі. Але були розбиті українською армією. Коли їхня техніка виїхала на міст, вони потрапили під обстріл. Техніка була знищена. Що сталося з рештою окупантів, які були з ним – він не знає. Сам отримав поранення.

Після цього допиту, українські військові записали з ним ще одне коротке відео. Радимо подивитися.