Показник ефективності дій України: удари по російських тилах спровокували параною в Кремлі

Володимир Путін терміново провів нараду з Міністерством оборони. У Кремлі вирішили об'єднати всі служби тилу в одну, а також призначили очільника сил безпілотних систем.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов пояснив 24 Каналу, що об'єднання структур відбулося для того, щоб навести лад у логістиці. Саме логістика зараз у Росії дуже сильно страждає, і цього не може не помічати вже навіть Путін.

Чому Росія об'єднує служби й чим це загрожує Україні

Якщо інформація про те, що логістичні вузли знищуються дійшла до Путіна, то ситуація дійсно перетворюється на критичну. Тому росіяни намагаються оптимізувати процеси шляхом укрупнення, поставити одну конкретну відповідальну людину, на яку у випадку провалу, зможуть перекласти відповідальність.

Але якщо вдасться оптимізувати процеси, то це буде задля того, щоб тил і логістика працювали значно краще й ефективніше. Потенційно для нас це не дуже хороша новина, бо російські тилові служби можуть стати ефективнішими,

– наголосив експерт-міжнародник.

Якщо говорити саме про протидію українським атакам на російський тил, то вирішити це складно. Скоріш за все, об'єднання структур і призначення керівника більше стосується відповідальності, а також мовиться про боротьбу з корупцією.

"Коли відбувалися зміни в Міністерстві оборони Росії, Путін ставив завдання мінімізувати принаймні цей рівень, щоб більше ресурсів потенційно діставалося війську. Це все "реактивні" завдання, які показують, що українська стратегія працює. Бо якби українські удари не були ефективними, то таких глобальних змін ніхто б не розпочинав", – зауважив Максим Несвітайлов.

У Росії реагують на удари по логістиці: дивіться відео

Російське військове керівництво нервує через атаки України

Всередині Росії зростає напруга, оскільки українські удари досягають навіть Москви. Ба більше, вони призводять до того, що російських генералів, очільників їхніх оборонно-промислових відомств наздоганяють вибухи, підриви у власних авто.

Максим Несвітайлов підкреслив, що насправді Україна зацікавлена в тому, щоб якомога більше російських корупціонерів залишалися на своїх місцях, а найбільш ефективні керівники втрачали посади. Є сподівання, що українські спецслужби працюють у цьому напрямку.

Я думаю, що в цьому напрямку робота, якщо не ведеться, то її точно варто розпочати. Безумовно, після вибуху у ресторані в центрі Москви, ситуація дуже сильно всіх напружує,

– додав політолог.

Він пояснив, що тут варто розуміти контекст: десь пів року тому Путін змусив максимально посилити охорону усього вищого військового керівництва та генералітету, усіх, хто має хоча б якусь значущість на стратегічному рівні для російської армії.

А тут керівник цілого роду військ відзначає свій день народження в центрі Москви в ресторані. Все мало бути максимально огороджено, захищено, проконтрольовано. Але відбувся вибух ще й із летальними наслідками.

Тому тепер кожен російський чиновник нервує, адже розуміє, що путінська влада не може дати гарантії безпеки навіть у центрі Москви, у найбільш захищеному місці Росії.