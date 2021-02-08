У Росії обурилися блокуванням їхнього каналу у Латвії: деталі

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на заборону трансляції телеканалу "Росія РТР" у Латвії. Там назвали такі дії "грубим порушенням зобов'язань Риги щодо забезпечення свободи слова"

Реакція Росії на блокування каналу у Латвії

Латвія не вперше обмежує діяльність російських телеканалів. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

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Розцінюємо рішення латвійської влади заборонити на рік мовлення телеканалу "Росія РТР" як політичний демарш, що грубо порушує міжнародні зобов'язання Риги щодо забезпечення свободи слова та плюралізму думок,

– сказала Захарова.

За її словами, для обґрунтування причини блокування "штучно були притягнуті латвійські та європейські правові норми".

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