У Росії обурилися блокуванням їхнього каналу у Латвії: деталі

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на заборону трансляції телеканалу "Росія РТР" у Латвії. Там назвали такі дії "грубим порушенням зобов'язань Риги щодо забезпечення свободи слова"
Джерело:МЗС Росії
Реакція Росії на блокування каналу у Латвії
Латвія не вперше обмежує діяльність російських телеканалів. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
Важливо Транслювали пропаганду проти України: Латвія заблокувала російський телеканал
Розцінюємо рішення латвійської влади заборонити на рік мовлення телеканалу "Росія РТР" як політичний демарш, що грубо порушує міжнародні зобов'язання Риги щодо забезпечення свободи слова та плюралізму думок,
– сказала Захарова.
За її словами, для обґрунтування причини блокування "штучно були притягнуті латвійські та європейські правові норми".
Латвія заблокувала канал "Росія РТР": що відомо
- Рига на рік ввела санкції проти телеканалу "Росія РТР". Все через розпалювання ненависті проти України з боку російських пропагандистів.
- Мовиться про ток-шоу у якому Україну назвали "терористичною державою". Крім того, пропагандисти Кремля закликали ввести в нашу державу війська, аби "втихомирити сторони конфлікту".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Латвії за таке рішення. Він назвав це "правильним та виваженим кроком".
- Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також подякував латвійській владі за міжнародну підтримку.