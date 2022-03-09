У Росії палає через те, що TikTok наклав обмеження на звернення Путіна

"Роскомнагляд" звернувся до адміністрації TikTok. Вимагають зняти обмеження щодо відеозапису звернення Путіна.

Раніше адміністрація соцмережі обмежила доступ до аудіозапису відео з Путіним для іноземних користувачів.

До речі TikTok у Росії не працює навіть з VPN: росіяни масово гуглять, в чому річ

Кремль бачить у цьому порушення принципів вільного поширення інформації. При цьому сама Москва порушує всі принципи світу, які тільки можна. Починаючи від правил ведення війни до норм моралі.

TikTok заблокували для росіян

Рівень цензури у Росії ще більше розширили. Зокрема, схвалили закон про "фейкові новини". Тому у TikTok призупинили свої сервіси в Росії. В цій країні люди можуть тільки дивитись відео.



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