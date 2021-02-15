Знайшовся поціновувач: у Росії скандальний пам'ятник Альонці продали за 2,6 мільйона рублів

15 лютого 2021 , 16:51
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Раніше у російському Нововоронежі відкрили пам'ятник засновниці міста Альонці, однак через кілька днів його демонтували через "дивний вигляд". Тепер монумент, який нарекли постапокаліптичним, продали за 2,6 мільйона рублів.

Джерело:

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Альонка з Нововоронежа знайшла свого нового господаря на торгах.

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За Альонку змагалися на аукціоні

За постапокаліптичний пам'ятник заплатили 2,6 мільйона рублів,
– йдеться у повідомленні.

Онлайн-аукціон за можливість забрати "залізну леді" собі додому провели 15 лютого. Початкова ціна монументу становила 1 мільйон рублів.

Що відомо про скандальний пам'ятник у Росії


Пам'ятник Альонці купили за кругленьку суму / Фото "Мое Онлайн"