Знайшовся поціновувач: у Росії скандальний пам'ятник Альонці продали за 2,6 мільйона рублів

Раніше у російському Нововоронежі відкрили пам'ятник засновниці міста Альонці, однак через кілька днів його демонтували через "дивний вигляд". Тепер монумент, який нарекли постапокаліптичним, продали за 2,6 мільйона рублів.
Джерело:Телеграм Mash
Альонка з Нововоронежа знайшла свого нового господаря на торгах.
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За Альонку змагалися на аукціоні
За постапокаліптичний пам'ятник заплатили 2,6 мільйона рублів,
– йдеться у повідомленні.
Онлайн-аукціон за можливість забрати "залізну леді" собі додому провели 15 лютого. Початкова ціна монументу становила 1 мільйон рублів.
Що відомо про скандальний пам'ятник у Росії
- Пам'ятник засновниці міста Альонці у Нововоронежі встановили наприкінці грудня 2020 року. Однак довго очі місцевих жителів та гостей міста він "не тішив".
- Монумент розкритикували, назвавши "Альонкою постапокаліпсису".
- Через кілька днів його демонтували та тимчасово передали голові місцевого спортивного центру. Він перейменував пам'ятник та заявив, що тепер це оберіг від раптової та насильницької смерті.
Пам'ятник Альонці купили за кругленьку суму / Фото "Мое Онлайн"