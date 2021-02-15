Знайшовся поціновувач: у Росії скандальний пам'ятник Альонці продали за 2,6 мільйона рублів

16:51

Раніше у російському Нововоронежі відкрили пам'ятник засновниці міста Альонці, однак через кілька днів його демонтували через "дивний вигляд". Тепер монумент, який нарекли постапокаліптичним, продали за 2,6 мільйона рублів.