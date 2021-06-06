У Росії пам'ятник імператору Олександру українець "нагородив" невідомим орденом

6 червня 2021 , 19:21
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Джерело:

телеграм-канал "Підйом"

У Ленінградській області у місті Гатчина відкрили пам'ятник імператору Олександру ІІІ. Втім, скульптори "нагородили" його невідомим орденом. Пояснюють: дуже поспішали і нервували.

Пам'ятник імператору Олександру III лише напередодні відкрив президент Росії Володимир Путіним. Його автором виявився українець.

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Скульптор – українець

Пам'ятник був виготовлений під патронажем Російського військово-історичного товариства. Відкривати його з урочистою промовою приїхав Путін. "Супер, вітаю авторів. Це реальний успіх", – сказав Володимир Путін на відкритті монумента.


Путін на відкритті пам'ятника / Фото з ТАСС

Втім, у соцмережах не поділили ентузіазму Путіна, а розкритикували скульптуру. Виявилося, що на ній був неправильний орден. Імператорський орден Святого Апостола Андрія Первозванного на грудях Олександра III – оригінальна нагорода. Вона має зірку з вісьмома променями, а на пам'ятнику ж була зображена шестигранна зірка.


Пам'ятник вийшов з помилкою / Колаж Газети.ru

Як повідомляє "Радіо Свобода", автором виступив українець Володимир Бродарський. Після перемоги на конкурсі проєктів він отримав російське громадянство.

Автор пам'ятника, скульптор Володимир Бродарський оголосив, що це технічна помилка і її оперативно виправлять. "Винні, перенервували, але ж на макеті було все вірно", – виправдався він.

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Автор: Вероніка Климська