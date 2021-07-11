Було дуже спекотно: у Росії пасажир відкрив аварійний люк літака – відео

У московському аеропорту "Шереметьєво" трапився курйозний інцидент. Аби врятуватися від задухи в салоні літака, один із пасажирів вирішив відкрити люк аварійного виходу.

Через це пасажирам рейсу Москва – Анталія довелося провести на борту кілька годин. Як саме покарають винуватця – наразі невідомо.

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Все почалося з того, що виліт з Москви затримали. Пасажири близько години були змушені сидіти у салоні, де не працював кондиціонер. Деякі навіть непритомніли.

Що кажуть очевидці

Один із пасажирів затриманого літака пояснив, що спочатку ніяк не могли "прикурити" літак. Мовляв, щось не так було із електричним обладнанням.

У "Шереметьєво" були проблеми. Відповідно не працював кондиціонер. І один з пасажирів взяв і смикнув аварійний вихід,

– пригадав він.

"Відкрився аварійний вихід, далі відкрився трап. Відповідно, ми вже нікуди не летимо. Затримка буде 2,5 години", – додав чоловік.

Відкрився трап літака у "Шереметьєво": дивіться відео

Що відбувалося всередині літака: дивіться відео