У Росії пенсіонерка перемогла молодого грабіжника у битві за свою сумку: епічне відео

Молодий росіянин у центрі Москви намагався пограбувати 70-річну пенсіонерку. Втім, вона захищала своє майно настільки відважно, що врешті той кинувся тікати.

Інцидент трапився у Центральному адміністративному окрузі на вулиці Остоженка. За інформацією ЗМІ, нападником був 22-річний хлопець.

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Пенсіонерка зі всіх сил вхопилася за свою сумку

Літня жінка саме поверталася додому, коли юнак підбіг до неї й намагався вирвати з рук сумку. Втім, пенсіонерка не мала наміру віддавати йому своє. Як пишуть у російських телеграм-каналах, вона "мертвою хваткою" вчепилася за річ. Навіть тоді, коли зловмисник тягнув бабусю по промоклому асфальту, вона не розімкнула рук.

Зрозумівши, що шансів втілити задумане майже немає, грабіжник кинувся тікати. За ним побіг чоловік, який був очевидцем інциденту. Згодом порушника затримали, проти нього відкрили кримінальну справу. Наразі він перебуває під вартою. Пенсіонерці після пережитого довелося звернутися за допомогою до медиків.

Хлопець каже, що його "взяли на понт"

На допиті зловмисник пояснив, що його нібито "взяли на понт" знайомі: чи зможе він, мовляв, відібрати у пенсіонерки сумку. "Дьоргнув, жінка впала, я намагався забрати руку й волочив її по асфальту", – зазначив затриманий. Він стверджує, що після того, як втік, придбав на сусідній станції метро віскі й повернувся на місце події, аби вибачитися. Проте там на той момент вже нікого не було.

Як пенсіонерка боролася з грабіжником: дивіться відео

Текст публікації у телеграмі:

Московська пенсіонерка потягатлася силами з грабіжником. І вийшла з сутички переможцем. Центр столиці. Остоженка. Вечір. 70-річна жінка повертається додому. Раптово ззаду підлітає 22-річний хлопець і намагається вирвати у неї з руки сумку. Здавалося б, ось вона – легка здобич, але ні. Москвичка мертвою хваткою вчепилася у своє багатство і не розтулила руку, навіть коли грабіжник протягнув її на кілька метрів по промоклому асфальту. На допомогу прийшов чоловік, який стояв неподалік. Грабіжник ретирувався. За його словами, після цього він купив (купляв?) пляшку віскі і повернувся на місце невдалого злочину, щоб вибачитися перед жертвою. Але розповідав він це вже у поліцейському відділку. Пенсіонерці довелося звернутися за допомогою медиків, а щодо невдалого злочинця порушили кримінальну справу. Зараз він під вартою