У Росії пенсіонерка рознесла магазин сокирою, а наостанок метнула її в продавчиню

У Росії з глузду з’їхала не лише влада, а й пенсіонери. Так, у Ржеві Тверської області літня жінка рознесла сокирою магазин, а потім кинула його у продавчиню.

У поведінці жінки тепер розбираються правоохоронці. Про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії пенсіонерка рознесла магазин

На оприлюдненому відео можна побачити, як пенсіонерка влаштувала справжній погром у господарському магазині. Спочатку жінка довго розглядала товар на вітринах, а потім про щось запитала продавчиню і почала хапати товар та кидати його в обличчя співробітниці магазину.

Після цього пенсіонерка зняла зі стіни сокиру, розбила кілька вітрин, банківські термінали і комп'ютер на касі. У підсумку вона кинула сокиру у бік продавчині.

Втім, про постраждалих не повідомляється.

Як російська пенсіонерка влаштувала погром у магазині: дивіться відео

У Ростові чоловік влаштував стрілянину біля ТЦ

Нагадаємо, що раніше у російському Ростові-на-Дону чоловік влаштував стрілянину біля торгового центру. Він приніс автомат у величезній сумці. У мережі зазначають, нібито чоловік перебуває на обліку у психдиспансері.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що, коли прибули поліцейські, стрілок втік на машині. Він сів в авто Nissan. Наразі невідомо, чи затримали росіянина. Інформації про постраждалих також не було.