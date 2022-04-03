У Росії пенсіонерка вивісила на балконі прапор України: МНС провели "рятувальну" операцію

60-річна жінка у Новосибірську на своєму балконі вивісила прапор України. На прохання поліцейських вона відмовилася знімати прапор, тож довелося викликати співробітників МНС.

Про "рятувальну" операцію повідомили РосЗМІ. Викликати співробітників МНС з альпіністським спорядженням довелося тому, що жіночка мешкає на 9 поверсі. Тож зняти прапор України було не так уже й просто.

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З поліцейськими жінка розмовляти не стала

Відомо, що правоохоронці мали спробу поспілкуватися зі злісною порушницею порядку. Але вона відмовилася навіть двері їм відчинити. Тож довелося викликати співробітників МНС, які провели чергову "рятувальну" операцію. Все в кращих традиціях Росії.

Щоб зняти прапор, рятувальникам довелося спуститися з даху:

Зауважимо, що український прапор провисів на будинку кілька тижнів. І лише 1 квітня його зняли рятувальники. Для цього вони спустилися з даху з допомогою альпіністського спорядження та буквально вирвати стяг.

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