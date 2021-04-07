У Росії під час навчання інкасаторів застрелили молодого хлопця

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У Нижньому Новгороді під час тактичного навчання загинув молодий хлопець. Працівники приватного охоронного агентства відпрацьовували напад на інкасаторів.

Джерело:

телеграм-канал Mash

Хлопець грав роль нападника, він мав нібито вихопити сумку із грішми. Та все пішло не за сценарієм, коли один з чоловіків дістав пістолет.

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Як застрелили хлопця-інкасатора

На відео з камер спостереження зафіксували момент вистрілу. Загиблий підбіг до мікроавтобусу, звідки інкасатори вивантажували з сумки. У цей момент один із чоловіків, що стояв осторонь, дістав пістолет і вистрілив у нього.

Інший чоловік, що грав роль інкасатора, побачивши, що хлопець впав, покрутив пальцем біля скроні. Решта очевидців пішла у приміщення.

Куля потрапила в груди трохи нижче серця. Поранений не дочекався швидкої і помер на руках у поліцейських, які прибули на місце. Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство.

Скандальна стрілянина в потязі

Нещодавно в Україні відбувався гучний інцидент за участі службовців Держзв'язку.

  • У потязі "Костянтинівка – Київ" вночі 6 квітня двоє службовців Держспецзв’язку влаштували стрілянину.
  • Інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі. Усіх пасажирів евакуювали до прибуття правоохоронців.
  • Чоловіки забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь на ураження, якщо їх будуть брати штурмом. Спецпризначенці КОРД все ж затримали зловмисників.
  • Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а чоловіків вже звільнили. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.