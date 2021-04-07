У Росії під час навчання інкасаторів застрелили молодого хлопця

У Нижньому Новгороді під час тактичного навчання загинув молодий хлопець. Працівники приватного охоронного агентства відпрацьовували напад на інкасаторів.

Хлопець грав роль нападника, він мав нібито вихопити сумку із грішми. Та все пішло не за сценарієм, коли один з чоловіків дістав пістолет.

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Як застрелили хлопця-інкасатора

На відео з камер спостереження зафіксували момент вистрілу. Загиблий підбіг до мікроавтобусу, звідки інкасатори вивантажували з сумки. У цей момент один із чоловіків, що стояв осторонь, дістав пістолет і вистрілив у нього.

Інший чоловік, що грав роль інкасатора, побачивши, що хлопець впав, покрутив пальцем біля скроні. Решта очевидців пішла у приміщення.

Куля потрапила в груди трохи нижче серця. Поранений не дочекався швидкої і помер на руках у поліцейських, які прибули на місце. Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство.

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