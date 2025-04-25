У Підмосков'ї підірвали заступника начальника одного з управлінь генштабу Росії

У Підмосков'ї підірвали автівку заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних Сил Росії. Від отриманих травм окупант помер на місці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Під Москвою підірвали посадовця генштабу Росії

У підмосковному місті Балашиха близько 10:40 пролунав потужний вибух. Він стався в одному з дворів на бульварі Нестерова.

Як виявилося, причиною вибуху була детонація автівки Volkswagen. Унаслідок вибуху вона була знищена вщент. Місцеві телеграм-канали повідомили, що, ймовірно, причиною вибуху став газовий балон, який встановлений в автівці. Момент вибуху автівки потрапив на відео.

Момент вибуху автівки: дивіться відео

Однак пропагандисти пізніше додали, що на місці нібито знайшли залишки саморобного вибухового пристрою. Російські ЗМІ припускають, що його встановили поруч з газообладнанням автівки.

Горить автівка після вибуху: дивіться відео

Автівка згоріла вщент після вибуху: дивіться відео

Згодом з'явилася інформація, що унаслідок інциденту є загиблий. Ним виявився генерал-майор Ярослав Москалик – заступник начальника Головного оперативного управління генштабу Росії. Він нібито виходив з під'їзду будинку, у якому жив, коли пролунав вибух.

Автівка посадовця генштабу Росії після вибуху – більше у галереї

У мережі пишуть, що вибуховою хвилею в будинку навпроти вибило шибки у квартирах з першого по третій поверх, шість вікон розбиті через уламки.

Слід зауважити, що Москалик входив до Головного оперативного управління генштабу Росії. Цей орган займається плануванням військових операцій різного рівня.

У слідчому комітеті Росії підтвердили смерть Москалика. Російські правоохоронці вже відкрили кримінальну справу. За даними слідства, автомобіль підірвався через саморобний вибуховий пристрій.

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