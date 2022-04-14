У Росії планують нову мобілізацію на національному рівні
14 квітня 2022 , 19:21Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія хоче почати новий процес мобілізації на національному рівні. Щоб приховати це, її проводитимуть паралельно з плановим призовом на військову службу.
Все через критичну ситуацію з комплектуванням особового складу окупантів. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.
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Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні.
Причина полягає у небажанні населення йти воювати.
Важливо – Нові колосальні втрати ворога станом на 14 квітня: