У Росії планують нову мобілізацію на національному рівні

Росія хоче почати новий процес мобілізації на національному рівні. Щоб приховати це, її проводитимуть паралельно з плановим призовом на військову службу.

Все через критичну ситуацію з комплектуванням особового складу окупантів. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Важливо Брати участь у війні в Україні не хочуть навіть кадирівці

Росіяни не хочуть йти до війська

Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні.

Причина полягає у небажанні населення йти воювати.

Важливо – Нові колосальні втрати ворога станом на 14 квітня: