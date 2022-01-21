У Росії планують обговорити визнання фейкових республік на Донбасі

Держдума Росії планує з 24 січня обговорити законопроєкт про визнання фейкових республік бойовиків на Донбасі. Наразі російські депутати не визначилися, чи підтримують вони такий документ.

Хто підтримує законопроєкт

Питання визнання бойовиків, мовляв, є дуже серйозним та відповідальним. Про це заявив спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Читайте також Штати готують санкції проти російських колаборантів, – ЗМІ

Наступного тижня слід провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім – розглянути питання на раді Державної Думи,

– заявив Володін.

Документ вже нібито підтримує фракція "Справедлива Росія – За правду". На думку Володіна, пропутінська "Єдина Росія" теж підтримає законопроєкт. Адже депутатів "турбує питання захисту російських громадян" з Донбасу.

Не всі депутати виступають за визнання бойовиків, адже це – невигідно

Заступник голови Держдуми з питань СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький назвав законопроєкт "провокативним та невчасним". Документ, мовляв, стане "причиною називати Росію агресором".

Крім того, визнання бойовиків може зірвати переговори із США щодо "гарантій безпеки". Які зараз, за словами політика, є пріоритетнішими.

Головне про пропозицію визнання бойовиків у Росії

Росія вже 8 років підтримує та контролює бойовиків на Донбасі. Однак Кремль досі офіційно не визнав окупаційні республіки.

Ініціативу на себе взяли російські комуністи. Вони й почали розробляти відповідний законопроєкт.

19 січня документ зареєстрували у Держдумі. У своєму зверненні комуністи навіть згадали провідника ОУН Степана Бандеру. Мовляв, саме тому, що влада України досі його прославляє, мешканці Донбасу й провели незаконний референдум у 2014 році.

Це може вас зацікавити – чому бойовики зневірилися у Кремлі: відео

Повний текст публікації В'ячеслава Володіна у телеграмі:

Надходять прохання від журналістів прокоментувати проєкт постанови Державної Думи про звернення до Володимира Путіна щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР". Йдеться про ініціативу, внесену на розгляд депутатами від КПРФ на чолі з Геннадієм Зюгановим.

Сергій Миронов уже заявив, що фракція "Справедлива Росія – За правду" готова підтримати проєкт.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше.

Думаю, депутатів від "Єдиної Росії" – вони неодноразово висловлювалися з цієї теми – також непокоїть питання захисту життя російських громадян та земляків, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР".

Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне.

Правильно буде наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками – розглянути питання в раді Державної Думи.

Ми бачимо ігнорування мінських угод президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити.

Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та земляків на Донбасі необхідно шукати.