У Росії на острові побудували секретний курорт для генералів у японському стилі, – ЗМІ

На острові Руський у Приморському краї Росії побудували секретний курорт для генералів. Елітну базу відпочинку в японському стилі росіяни намагалися видати за спортивно-стрілецький комплекс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідувальний проєкт "Система".

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Як виглядає секретний російський курорт

За словами журналістів, у 2020 році тодішній заступник міністра оборони Тимур Іванов наказав виділити 20 гектарів на острові Руський під спортивно-стрілецький комплекс.

У Росреєстрі об'єкт на острові значиться як "тренувальна база спортивно-стрілецького комплексу", однак насправді там з'явився зовсім не полігон, а розкішне шале.

На цій ділянці журналісти виявили "будинок для відпочинку гостей" на 530 квадратних метрів, п'ять будинків "для тимчасового перебування" і КПП. Там також розташований пляжний будиночок, дитячий майданчик, скеледром, кілька вогнищевих ям, пасіка, вертолітний майданчик і навіть плавучий пірс для катерів і човнів. Згідно з супутниковими знімками, на ділянці також є баскетбольний майданчик.

Комплекс збудували в японському стилі та назвали "Гьокуро", на честь рідкісного сорту японського зеленого чаю – "перлинна роса",

– розповіли журналісти.

У каталозі будівельної компанії КЛМ-Арт також знайшли детальний план інтер'єру.

Як виглядає секретний російський курорт / Фото: "Система"

За словами джерел видання, ділянка, на якій розташовуються шале, перебуває у віданні військового лісництва міноборони, а самою базою користуються високопосадовці з центрального апарату відомства.

Журналісти зазначили, що особняки у східному стилі полюбляє зокрема колишній міністр оборони Сергій Шойгу, з яким давно товаришує друг Путіна Геннадій Тимченко.