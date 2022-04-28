У Росії почалася стадія чистого гітлеризму

28 квітня 2022 , 16:19
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Олександр Нєвзоров

Джерело:

телеграм Олександра Нєвзорова

Перша з початку війни зустріч Путіна із законодавцями супроводжувалася стоячими оваціями. Аплодували і його натяку на ядерний удар по Заходу.

Сумно

Спостерігається все більший некроз системи. В організмі російської влади живих клітин більше немає.

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Вже розпочинається стадія чистого гітлеризму

За всіма симптомами – хвороба країни смертельна, одужання неможливе.

Залишається тільки одне питання –  чи загине Росія одна, чи все-таки потягне на смерть і решту світу?

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео:

 

Автор: Олександр Нєвзоров