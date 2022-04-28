У Росії почалася стадія чистого гітлеризму
28 квітня 2022 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Нєвзорова
Перша з початку війни зустріч Путіна із законодавцями супроводжувалася стоячими оваціями. Аплодували і його натяку на ядерний удар по Заходу.
Сумно
Спостерігається все більший некроз системи. В організмі російської влади живих клітин більше немає.
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Вже розпочинається стадія чистого гітлеризму
За всіма симптомами – хвороба країни смертельна, одужання неможливе.
Залишається тільки одне питання – чи загине Росія одна, чи все-таки потягне на смерть і решту світу?
Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: