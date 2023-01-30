У Росії ніяк не можуть змиритися зі зброєю для України: погрожують Польщі і лякають ескалацією

Західні партнери України активно допомагають нашій державі боротися з окупантами за незалежність та існування. І ця підтримка, зокрема, військова, від місяця до місяця лише збільшується, що дуже не подобається країні-агресорці.

Відтак її офіційні особи роблять те, що вміють найкраще – погрожують цивілізованому світові. Зокрема, такими заявами журналістам відзначилися прессекретар Путіна Дмитро Пєсков та міністр закордонних справ Сергій Лавров, повідомляє 24 Канал.

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Надання озброєння Україні буцімто не повпливає на хід війни

У Кремлі традиційно заявили, що збільшення постачання Україні західного озброєння призведе лише до ескалації війни. Так Пєсков прокоментував публічне звернення заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника до Німеччини надати Києву підводний човен.

Він підкреслив, що надання зброї на прохання України – це "тупикова ситуація", адже вона веде не лише до ескалації, а й до того, що "країни НАТО дедалі більше стають безпосередніми учасниками конфлікту". Однак ця ситуація, на його думку, не має потенціалу змінити перебіг подій і не змінить його.

Цікаво, що ця заява прозвучала не лише після пропозиції Мельника надати Україні підводний човен, а й після розблокування поставок нашій державі сучасних важких танків, які завдадуть багато клопоту загарбникам.

Погрози партнерам України

Зазначимо, що міністр закордонних справ Сергій Лавров пішов у своїх судженнях ще далі та кинувся погрожувати Польщі та країнам Балтії. Він підкреслив, що допомога Києву уже призвела до катастрофічної деградації відносин між країнами, адже, за його словами, взаємодія з усіх напрямків сьогодні припинена або зведена до нуля.

Ба більше, він пригрозив й повним розірванням дипвідносин. Адже, на його думку, у цих країнах переважають "антиросійські настрої". Лавров водночас зазначив, що Москва не ініціюватиме цього, але у разі такого розриву, за його твердженням, вся відповідальність ляже на владу цих країн.

Однак не дипвідносинами єдиними. Лавров також підкреслив, що Росія відстоюватиме свої "національні інтереси", які чомусь щоразу пов'язані з суверенністю сусідів країни-агресорки, і пригрозив "довгостроковими наслідками" у разі "будь-яких дій противників".

Також голова МЗС країни-терористки дійшов й до неймовірного висновку, що допомога Україні після початку повномасштабного вторгнення пов'язана з "жорсткою русофобською кампанією", яку буцімто розгорнули й в Польщі. І важливо не сплутати, що винна у цьому не загарбницька війна Росії та її постійні погрози світові, зокрема, ядерною зброєю. Ні. Все виключно через "русофобію".