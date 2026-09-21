У Росії похвалилися, як вперше використали супутники "Рассвет" для забезпечення зв'язку

Попри те, що російське супутникове угруповання "Рассвет" не вийшло на заплановану орбіту заввишки 800 кілометрів, випробування супутникового зв'язку підтвердило працездатність системи. Воно проходило за участю реальних користувачів у Заполяр'ї.





Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на результати моніторингу орбіт супутників "Рассвет".





Експеримент проводили 19 вересня. Мешканці одного з поселень Ненецького автономного округу отримали доступ до системи дистанційного електронного голосування через супутниковий канал.

Схема передбачала використання низькоорбітальних супутників компанії "БЮРО 1440" для передачі даних до абонентського термінала на землі. Далі сигнал через Wi-Fi надходив на планшет користувача, з якого він міг підключитися до системи електронного голосування.

Нагадаємо, що супутники першої партії "Рассвет" були запущені наприкінці березня 2026 року, а наприкінці липня уже фактично завершили розгортання в робочу формацію на орбіті.

13 із 16 запущених супутників уже вийшли на робочу висоту 506 кілометрів, ще 2 "зависли" на висотах 350 – 370 кілометрів, а один супутник згорів, імовірно, через виробничий дефект.





У своїх офіційних публікаціях і реєстраційних документах компанія «БЮРО 1440» вказує як цільову орбіту заввишки близько 800 км. Стабілізація першої партії приблизно на 500 км може свідчити про зміну планів в останній момент або про свідому дезінформацію щодо майбутньої конфігурації угруповання.







Водночас висота близько 500 км сама собою не повинна перешкоджати роботі системи. Вона відповідає приблизному діапазону висот, на яких працює Starlink: упродовж 2026 року SpaceX планує перемістити супутники з орбіт заввишки близько 550 км на висоту 480 км.





Тому невідповідність початково заявленим планам не створить технічних проблем для роботи «Рассвет», що підтверджують випробування в Ненецькому автономному окрузі. Крім того, не можна виключати, що нинішня висота є лише проміжною і супутники згодом відновлять підйом.





«Рассвет»

«БЮРО 1440» розгортає російську низькоорбітальну систему супутникового зв’язку «Рассвет». У березні 2026 року компанія вивела на орбіту перші 16 супутників цільової групи, а в липні — ще 16 апаратів.





Термінал російського супутникового зв'язку «Рассвет». Джерело: компанія «Бюро 1440»

Термінал російського супутникового зв’язку «Рассвет». Джерело: компанія «Бюро 1440»

Компанія заявляє, що система використовує технологію 5G NTN для зв’язку між супутниками та наземними терміналами. Для передачі даних між самими супутниками використовують лазерний зв’язок.





Під час попередніх випробувань компанія заявляла про передачу даних між космічними апаратами на відстані до 1000 км зі швидкістю до 10 Гбіт/с.







Офіційно заявлений графік передбачає початок комерційної експлуатації у 2027 році. У російських джерелах раніше фігурували плани довести кількість апаратів до 250 уже у 2027 році, до 730 — до 2030 року, а надалі — до понад 900 у 2035 році. Водночас такий графік вимагав би регулярних запусків нових партій супутників темпом близько 16 апаратів щомісяця, тоді як нині їх запускають приблизно раз на чотири місяці.





Однак навіть у разі тимчасових невдач і значної частки браку небезпечно наївно розраховувати, що Росія відмовиться від настільки стратегічно важливої програми через її здорожчання або відставання від запланованого графіка.



