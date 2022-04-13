У Росії понад 150 тисяч залізничних вагонів у простої через санкції

Санкції Заходу проти Росії за вторгнення в Україні призвели до негативних наслідків на російські залізниці. Наразі у Росії у простої понад 150 тисяч залізничних вагонів.

Ситуація ускладнює просування завантажених вагонів

Санкції проти Росії призвели до зміни напрямків вантажопотоків. Про це повідомляють російські ЗМІ з посилання на відповідь, яку підготувало Мінекономіки РФ спільно з Мінтрансом, Мінфіном та ФМС Росії.

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Зміна напрямів вантажопотоків, викликана санкційними обмеженнями, кон'юнктура ринків, що швидко змінюється, створюють скупчення непотрібного вагонного парку. Наразі на мережі ВАТ РЗ понад 150 тисяч порожніх вагонів простоює без вантажних операцій,

– йдеться у відповіді.

Повідомляється, що це негативно впливає на експлуатаційну обстановку та ускладнює просування завантажених вагонів.

Мінтранс Росії хоче, щоб оператори рухомого складу провели оцінку парку вагонів, який фактично буде залучено до перевезень вантажів.

Завдяки аналізу мають визначити кількість вагонів для відстою.

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