"Правдиво встановлено", напевно, тими кого там нема, що понад 120 співробітників американських приватних військових компаній перебуває на Донеччині. Мовиться про Авдіївку та Приазовське.

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Американці там нібито обладнують вогневі об'єкти в житлових будинках і на соціально значущих об'єктах. Також "здійснюють підготовку українських сил до проведення спеціальних операцій та активних бойових дій".

Держстандарт для підстрахування

Найгірше у цій ситуації, що цивілізований світ, звісно, покрутить пальчиком у скроні та скаже: "Ви взагалі при своєму розумі?" А російський Іван візьме палку зі стіни, яка, як відомо, раз у рік стріляє, і поїде захищати "русский мир" туди, де його взагалі не має бути.

До речі, на цей варіант Росія також підстрахувалася. Річ у тім, що там навіть розробили держстандарт.

Лише вдумайтесь. Стандарт із вимогами термінового поховання у братських могилах загиблих під час військових конфліктів. Ну і на випадок застосування міфічної хімічної зброї від псевдопризначенців зі США.

Росія придумала фейк на основі документа

Хтось із невизначеною громадянською позицією, звісно, може мені сказати, що диму без вогню не буває. Звідкись ж вони це все взяли. Так, зі своєї хворої голови та із закону України, який дозволяє військам наших партнерів приїжджати до України на навчання.

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Україна видає документ щороку. Проте лише у 2021 році він викликав особливе обурення за "поребриком". Мабуть, тому що Росія вирішила підійти ближче до наших кордонів. Скажемо прямо, робить це навряд чи заради дружніх обіймів.

Кібератаку даремно не враховують

Водночас у США, коли говорять про загрози з боку Росії, згадують й іншу сторону цієї медалі – кіберзлочинність. Про це, зокрема, пише The New York Times.

Зауважте! Вони припускають, що США та Велика Британія направили або можуть направити до України кіберфахівців, які навчать українських фахівців відстежувати, реагувати й запобігати інтернет-атакам.

У сучасному світі це теж є важливою складовою життєдіяльності. Ви пам'ятаєте, яка паніка охоплює людей, якщо пів доби не працює фейсбук чи інстаграм? Тут мовиться про можливу атаку, яка може бути націлена на електромережі, банківську систему та інші критично важливі компоненти економіки й уряду України.

За словами американських розвідників, Росія у такий спосіб може спробувати виставити Володимира Зеленського невмілим та беззахисним. Це, мовляв, дасть Москві привід для вторгнення.

На відміну від першої історії із застосуванням хімічної зброї, дим уже видніється. У США кажуть, що помітили, як активізувалось російське кіберсередовище. Однак через те що увага громадськості зосереджена на нарощуванні військ біля кордонів України, на нього майже не звертають увагу.



Росія нарощує кіберпотужність / Фото Getty Images

Надія Путіна на шкоду через інтернет

Джерела у The New York Times зазначають, що шкода українській інфраструктурі, зокрема, через інтернет, є найбільшою надією Володимира Путіна для досягнення головної мети – повалення українського уряду та заміни його своїми маріонетками.

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Подібна кібератака не вимагатиме від Путіна військової окупації країни, після якої до Росії можуть застосувати санкції. Саме тому Україні потрібно обороняти ще й цей фронт.

Для цього в Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. До речі, це перші подібні навчання, утім я впевнена, що далеко не останні.