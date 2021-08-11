Зменшили у 400 тисяч разів: Росія приховала реальні масштаби викиду нафти у Чорне море – фото

У Чорному морі ввечері 7 серпня під час завантаження грецького танкера стався викид нафти у воду. У Росії повідомили, що територія забруднення становить 200 квадратних метрів. Однак реальні масштаби набагато більші. і це доводять знімки з супутника.

Знімки з супутника Sentinel-1, який належить Інституту космічних досліджень Російської академії наук, ставлять під сумнів заяву російських чиновників про масштаби викиду нафти у море.

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У Чорному морі справжня екологічна катастрофа

Після викиду нафти Росморічфлот повідомляв, що викиди є незначними й Каспійський трубопровідний консорціум ліквідує наслідки самостійно.



Наслідки викиду нафти у Чорному морі

Однак супутникові знімки демонструють зовсім іншу картину. На них чітко видно, що нафтова пляма простягнулася на 19 кілометрів від берега вглиб моря. Площа забруднення становить майже 85 тисяч квадратних кілометрів, що у 400 тисяч разів більше за цифру, яку озвучували раніше.



Росія приховала реальні масштаби катастрофи

Наразі науковці продовжують вивчати супутникові дані для аналізу катастрофи.

Викид нафти у Чорному морі: головне