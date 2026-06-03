Залучає шоу-групи: у бригаді "Ахіллес" розкрили, до яких маніпуляцій вдається Росія

Росія зазнає колосальних втрат і стикається із серйозним дефіцитом кадрового потенціалу, через що змушена залучати молодь. Водночас на тлі відсутності реальних успіхів на полі бою Кремль активно впроваджує масштабні маніпуляції.

Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що для створення ілюзії перемог ворог діє спеціальними шоу-групами.

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Чи вистачає Росії людей для продовження війни?

Сили оборони переломили хід ведення бойових дій і не допустили оперативних проривів й повернути частину територій, щоб зупинити наступальний потенціал і темп противника у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

До того ж ворог має значні проблеми з мобілізацією, навіть за гроші. За словами військового, офіційні дані по втратах ворога можна сміливо множити, бо є й військовослужбовці, яких Росія офіційно не облікувала, а також різні військові формування по типу "Вагнера".

Як наслідок, на території РФ працюють групи, які активно намагаються залучити молодь через різні псевдопатріотичні організації, відрахування з ВНЗ та секти.

"Їм потрібна молодь, бо вона може ефективно поповнювати ті підрозділи, які оперують безпілотниками. Також ворог повибирав з в'язниць всіх, кого міг, і зараз правоохоронна система працює над тим, щоб поповнювати окупаційні війська і тих, хто порушили закон. Паралельно у них працюють так звані рекрутингові групи, які підкуповують або шантажують громадян іншої країни для ведення бойових дій проти України", – сказав Федоренко.

Зверніть увагу! Аналітики ISW зазначають, що потенційна примусова мобілізація в Росії ризикує стати значно менш ефективною та популярною порівняно з 2025 роком, коли агресор ще мав певні тактичні успіхи. Головним викликом для окупантів залишається логістика: через активну роботу українських безпілотників ворог не може вільно переміщати підрозділи, постачати боєприпаси та утримувати позиції. До того ж Кремль постає перед потребою не лише покривати поточні втрати, а й формувати та забезпечувати нові.

Як Кремль створює ілюзію перемоги на фронті?

Також Росія запустила процес прихованої мобілізації, і вже залучає додатковий особовий склад. Плюс додатково переміщення придатних до проходження служби чоловіків з одного регіону в інший відбувається з обов'язковим оформленням військово-облікових документів.

Як наслідок, не маючи успіхів на лінії бойових дій, вони вимушені весь час блефувати, вимушені подавати неправдиву інформацію, починаючи з низів і аж до самого Кремля.

Противник активно на лінії бойового зіткнення працює своїми шоу-групами. Шоу-групи – це військовослужбовці російсько-українських військ, які намагаються інфільтруватися, часто застосовуючи цивільний одяг.

Вони виходять в певні місця, пересиджують і потім виходять на певні рубежі, які впізнавані та на свої розвідувальні засоби розвертають російські ганчірки. Після цього всі російські пабліки зриваються тим, що нібито населений пункт України знаходиться під контролем російських військ. Хоча насправді це 3 доходяги, які випадково туди пройшли, і тільки вони здійснили подібні заходи, як відразу потрапляють або в полон, або якщо чинять супротив, то їх ліквідують. Противник весь час вимушений видавати бажане за дійсне,

– пояснив Федоренко.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Станом на 3 червня на більшості ділянок фронту тривають запеклі бої без підтверджених просувань сторін, при цьому українські захисники завдають ворогу значних втрат і успішно контратакують на Куп’янському, Боровському та Слов’янському напрямках.

Сили оборони також завдали ефективних ударів по позиціях окупантів на Сумщині та поблизу Берестока на Донеччині, тоді як заяви російських джерел про нібито успіхи в районах кількох населених пунктів залишаються непідтвердженими.

На Олександрівському напрямку ворог намагається інфільтруватися, ховаючись у літній рослинності, та через загрозу від українських БпЛА рідше застосовує важку артилерію.