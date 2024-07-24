Хоч Путін і хизувався: чому в росіян серйозні проблеми через атаки дронів

Українські безпілотники завдають потужних ударів углиб Росії. Внаслідок атак у росіян з'являються проблеми, зокрема з електропостачанням, однак у Кремлі вважають, що населення й компанії повинні самотужки дбати про свою безпеку.

Російська влада відкрито натякає, що протиповітряної оборони на всіх не вистачатиме. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, чому росіянам не вдається протидіяти українським дронам.

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Потрібні системи ППО в дефіциті

Владімір Путін хизувався шаленими цифрами, що нібито у Росії більше ракет до ППО, ніж в усьому світі. Однак для збиття українських безпілотників такі системи не підходять.

Я думаю, що без перебільшення у росіян є проблеми з протиповітряною обороною, зокрема, щодо протидії українським дронам,

– мовив Ступак.

БпЛА малопомітні, повільні, летять вкрай низько, тому для їх збиття потрібні дорогі системи "Панцир", вартістю 16 мільйонів доларів. Проте всі ці системи, на окупованих територіях України, в прифронтових областях, прикривають "найбільш важливі" політичні об'єкти на території Росії, зокрема дачі Путіна, міністерство оборони, російське МЗС тощо.

Їх (системи "Панцир" – 24 Канал) ставлять на великі постаменти, щоб збільшити кут огляду і виявлення раніше українських безпілотників,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Однак на території Росії залишається багато об'єктів, на яких просто не вистачає цих систем ППО. Є ще два способи протидії дронам:

мобільні патрулі з великокаліберними кулеметами, які встановлені на автівках, й можуть дуже швидко збивати безпілотники;

радіоелектронна боротьба, але вона не завжди працює.

Кремль кинув бізнес напризволяще

Приблизно пів року тому влада країни-агресорки сказала російському бізнесу, мовляв, тримайтеся і самостійно вирішуйте, як захищатимете себе.

Росіяни пробували різні методи, навіть самостійно скуповували антидронові рушниці, але згодом визнали, що цей метод не працює. Потім почали експериментувати з великими сітками, затягувати ними великі об'єкти, щоб дрони плуталися і не вибухали.

Важко сказати, чи працює такий спосіб, але великі об'єкти, наприклад, НПЗ, важко затягнути такими сітками,

– зазначив Ступак.

За його словами, енергетичні об'єкти у Росії загортають в бетонні "кожухи", стовпи, намагаючися у такий спосіб убезпечити їх від українських ударів.

"Є експерименти, напрацювання. Поки що вони не всі працюють, але не треба недооцінювати росіян. Вони можуть щось вигадати, тож треба максимально скористатися цим вікном можливостей, знищити якомога більше об'єктів, поки росіяни не вигадують серйозну протидію", – додав ексспівробітник СБУ.