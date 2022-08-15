росії прогнозують провал на Донбасі: як кремль пояснюватиме це росіянам

росіяни не окреслювали часові рамки у цій війні, але розраховували на бліц-криг. Очевидно, що вони не хотіли затяжної війни, але отримали її.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, якщо окупанти не зможуть захопити Донеччину, то вони використовуватимуть "платівку" про те, що росія воює ледь не з НАТО.

Читайте також росія готує псевдореферендум на Донбасі, але його відтягують через невдачі на фронті, – розвідка

На мою думку, ситуація розвиватиметься наступним чином: росіяни намагатимуться розповідати про те, як вони "майже перемогли" і всіх "врятували", а в України є зброя та підтримка – відтак, ми воюємо з усім альянсом, а отже потрібно кинути ще більше сил,

– каже Олександр Мусієнко.

За його словами, ймовірно, росіяни влаштовуватимуть провокації чи теракти, інспріровані російськими спецслужбами. Це потрібно для того, щоб підігрівати істерію всередині самої росії.

Що планує росія у війні з Україною

Також Мусієнко переконаний, що росія не готується до згортання чи припинення війни із нами, яскраве підтвердження – окупанти збирають нові БТГ.

"Раніше, у армію окупантів було чимало охочих, але зараз все змінилось. За пів року повномастштабної агресії росія розпочала приховану мобілізацію у санкт-петербурзі і у москві, а це свідчить про те, що у неї дуже великі проблеми із ресурсом", – зазначає фахівець.

Всі ці дії свідчать, що ворог готується та намагається укомплектувати свої війська будь-яким методом та вже не рахується із тим, що незадоволені можуть спалити військкомат чи вийти на площі із протестами.

Детальніше про плани та перспективу росіян у війні проти України: дивіться відео