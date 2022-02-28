У Росії пропонують заблокувати Facebook на час вторгнення в Україну

Росіяни вважають вторгнення в Україну "спецоперацією". На цей період в Росії пропонують заблокувати Facebook.

Про це 28 лютого повідомили російські медіа. З відповідною ініціативою виступив голова ради з прав людини в Росії Валерій Фадєєв.

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За словами Фадєєва, багато людей шукають інформацію в соцмережах, але "Facebook – не та, якій можна вірити".

Росіяни пожалілися на блокування акаунтів пропагандистів та просування повідомлень з правдою про події в Україні. Мовляв, соцмережа "відмовляється виконувати російське законодавство".

У зв'язку з цим фейсбук хочуть заблокувати на території Росії, щонайменше на час вторгнення в Україну.

Це не питання свободи слова, а питання порушень прав людини на отримання правдивої, достовірної інформації,

– зазначив Фадєєв.

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