У Росії провели чемпіонат зі швидкісного копання могил

У Новосибірську відбувся курйозний захід: чемпіонат зі швидкісного копання могил. Команди з різних міст мали на швидкість вирити яму, у яку мали вмістити справжню труну.

Провели епічні змагання 14 травня. Місце конкурсу символічне і практичне – територія поблизу Новосибірського крематорію.

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Швидкісне копання могил у Росії

Конкурс пройшов в рамках виставки "Некрополь – Сибір 2021". Щоб виконати завдання, учасники повинні були викопати могилу розміром 2 метри в довжину, 80 сантиметрів в ширину і 160 сантиметрів в глибину. Для вимірювання застосовували труну.

За словами організатора, дві команди, які брали участь в змаганні, не змогли дотриматися необхідних розмірів.

Як відбувався чемпіонат з копання могил: дивіться відео

Переможцем чемпіонату стала команда з Омська. Хлопці впоралися із завданням за 38 хвилин і викопали могилу.

Також в змаганнях брали участь команди, що складаються з 2 копачів, з Томської і Новосибірської областей і Алтайського краю.

Для чого створили чемпіонат з копання могил

Як зазначають у "статуті" конкурсу, цілей такого заходу декілька і кожна з них смішніша за наступну: