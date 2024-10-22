Російських ракетників стратегічних сил перевели у піхоту через "кадровий дефіцит", – ЗМІ

Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. ЗМІ пишуть, що у державі-агресорці ракетників перевели у піхоту через "дефіцит".

Російське військове керівництво вирішило створити піхотні батальйони з 1 полку ракетних військ стратегічного призначення. Це відбувається на Курському напрямку.

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Підрозділ не має засобів зв'язку

Активіст Володимир Грубнік розповів про відправку до 1 полку ракетних військ стратегічного призначення, "який виконує задачі звичайного окремого стрілецького полку на Курському напрямку", засобів зв’язку.

За його словами, полк РВСП воює як піхотний підрозділ зі стрілецьким озброєнням у вигляді окремих батальйонів. Він пояснив, що підрозділ не отримав потрібних засобів зв’язку, тому волонтери передали їм цивільні китайські радіостанції.

Російський активіст виокремив також причину такої "перекваліфікації". За його словами, вона полягає у відсутності мобілізації та гострий кадровий дефіцит у підрозділах на лінії фронту. Це нібито змусило "вигрібати" контрактників із "непіхотних" частин, зокрема, РВСП та Повітряно-космічних сил ЗС РФ.