У Росії репресують командирів через провал у війні: двоє вже безслідно зникли

Путінська влада продовжує репресії щодо командирів армії, які "не виправдали високої довіри", тобто провалили свої завдання в Україні.

Протягом тижня в окупованій Горлівці працювала комісія з Росії, яка мала з'ясувати, чому виник "некомплект" 3 окремої мотострілецької бригади російських військ.

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З’ясували, що згідно з доповідями командирів, до початку війни бригада була на 100% укомплектована. Однак після початку бойових дій зрозуміли, що насправді є лише 55%.

Після цього двох командирів батальйонів затримали, ймовірно, співробітники ФСБ. Подальша їхня доля – невідома.

Зникнення іншого командира

Після спілкування зі співробітниками ФСБ вивезли й заступника командувача корпусу "міноборони" так званих квазіреспублік Едуарда Басуріна.

Розправу над ним пов'язують з необережною заявою, яка розкрила плани Росії застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

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