У Росії робітники отруїлися метаном на очисних спорудах: є 10 загиблих

У Ростовській області Росії 21 травня трапилася трагедія під час робіт на очисних спорудах. Внаслідок отруєння загинули щонайменше 10 людей, ще 8 перебувають у лікарні.

Деталі аварії у Росії

Інцидент трапився о 10:55 за московським часом у селі Дмитріадовка на станції перекачування водоканалу. Робітники загинули під час очищування колектора.

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Надійшла інформація, що на очисних спорудах водоканалу Таґанроґа, під час проведення робіт в колодязі, отримали отруєння робочі,

– мовиться у повідомленні.

За даними директора водоканалу, на станції міг трапитися викид метану. На місці події працюють правоохоронці.

Що відомо про постраждалих

Рятувальники витягли з-під землі тіла 10 загиблих.

2 людей перебувають у вкрай важкому стані, ще 6 – у реанімації.

Наразі пошукові роботи тривають. За фактом загибелі робітників відкрили кримінальну справу.

Дивіться відео з місця аварії на водоканалі у Росії:



Рятувальники шукають постраждалих внаслідок аварії на водоканалі / Фото МНС Ростовської області