У Росії родичі загиблих на війні починають подавати до суду на військове керівництво

Росія старається приховувати кількість загиблих у війні проти України. Але родичі вбитих окупантів хочуть покарання для військового керівництва.

За даними Генштабу ЗСУ, на Росії розпочалась практика подання до суду заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців.

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"Подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу", – йдеться в повідомлені Генштабу ЗСУ.

Цей полк розміщено в Білгородській області в місті Валуйки, що лише за 30 кілометрів від кордону з Україною.

Нещодавно окупанти з 752-го мотострілецького полку були розбиті українською армією у селищі Мала Рогань, що під Харковом. Скільки там загинуло російських загарбників – точно невідомо. Але українські бійці захопили чимало трофейної техніки.

Загалом же з початку війни Росії проти України, українські військові знищили понад 17 тисяч російських окупантів.