У Татарстані сім'я хоче назвати дитину Орешником: вони вже мають дочку Росію-Святосію-Святоросію

У Татарстані мешкає родина, яка настільки занурена у пропаганду, що дає власним дітям дивні імена на честь російського озброєння і представників влади. Так, наступне немовля вони хочуть охрестити "Орешником".

Росіянин Володимир Сухов – батько 14 дітей від різних жінок. Він поділився своїми планами щодо імені наступної 15-тої дитини із пропагандистським виданням, передає 24 Канал.

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Втрачають здоровий глузд, як можуть

Чоловік каже, що готовий назвати майбутню дитину на честь нової балістичної ракети "Орешник".

Він заявив, що планує й надалі плодити "здорових, сильних дітей". Сухов уточнив, що він не проти "Орешницы". Також чоловік не заперечує, аби наступне чадо носило ім'я Путника, Путницы, Спутника або Спутницы на честь "великої та могутньої країни Росії, нашого народу російського, наших переможних воїнів, нашого великого головнокомандувача Володимира Володимировича Путіна".

Нагадаємо, що 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Очільник Кремля погрожує повторити удари у відповідь на атаки України далекобійними західними ракетами по країні-агресорці.