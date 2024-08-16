Труна для льотчиків, – Світан про Ту-22М3, який розбився в Росії

Росія втратила свій стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Країна-агресорка підтвердила цю інформацію, а причиною назвала технічну несправність.

Окупанти мають дуже багато таких літаків. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що мовиться про десятки одиниць.

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Що відомо про Ту-22М3

Однією з основних частин, які мають на озброєнні такі судна, є 326 дивізія. Свого часу її очолював Джохар Дудаєв – перший президент Республіки Ічкерія. Саме він був командиром дивізії бомбардувальників.

Їхній пункт дислокації в місті Українка, що за Уралом. Ймовірно, саме звідти літак. Він досить старий, а спочатку дивізія базувалася в Естонії, де до 1991 року Дудаєв її очолював.

Літакам вже по пів сотні років. Це доволі складна машина, фактично труна для пілотів, адже нею технічно дуже складно керувати,

– підкреслив Роман Світан.

Він додав, що з цього судна надзвичайно важко катапультуватися. До того ж під час такого маневру нерідко гине екіпаж. Отже, у тому, що літаки Ту-22М3 падають не має нічого дивного. Для України це тим більше не є проблемою.

"Нам важливо, що ці літаки несуть ракети Х-22, які вбили не один десяток мирних жителів України", – додав льотчик-інструктор.