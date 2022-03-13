У Росії силовики кидають в автозаки всіх – навіть тих, хто підтримує війну

У Росії силовики кидають в автозаки всіх. Арештовують навіть тих людей, які не вживають слово війна та яких все "влаштовує".

Це можна помітити з кадрів, оприлюднених Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зокрема на відео помітно, яка ситуація в Росії станом на 13 березня – на 18 день війни проти України.

Зауважте Окупанти скинули на Маріуполь вже майже 100 авіабомб: загинуло понад 2 тисячі людей

У Росії арештовують всіх – навіть тих, хто виступає "за" війну

На відео видно, як до оператора підходить жінка та питає, чи він за активістів. Почувши ствердну відповідь, вона каже, що хоче спробувати, чи її арештують, якщо вона просто скаже "два слова".

Далі жінка на камеру показує картку на якій не написано "ні війні", а просто – "два слова".

Мене за це арештують чи ні?

– каже жінка.

Поки вона це говорить до неї швидко підбігають амбали у формі, які забирають жінку до автозаку.

Далі аналогічна ситуація відбувається з жінкою, яка хоче висловити іншу позицію. Зокрема, що вона каже, що у неї інша думка. Вона говорить про "воєнну операцію, яку розгорнула її країна" та каже, що її "влаштовує".

Проте жінка навіть не встигла договорити, як її арештували та теж повели до автозаку.

У Росії затримують навіть прихильників війни Росії проти України: відео