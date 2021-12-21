У Росії спалахнула масштабна пожежа у військовій частині

У Новій Москві виникла пожежа на території військової частини. Там горять два поверхи казарми.

Пожежа спалахнула в селищі Мосрентген. На місце інциденту вирушили рятувальники.

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Пожежа у військовій часині у Росії

У казармі військової частини в Новій Москві 21 грудня сталося займання. Рятувальники повідомили, що вогонь охопив два поверхи.

Сьомий і восьмий поверхи казарми № 2 горять відкритим полум'ям. Проведена евакуація солдатів,

– зазначили в екстреній службі.

Вогонь охопив площу у 30 квадратних метрів. Джерело пожежі – у ліфтовій шахті. Дорогою до військової частини був помітний чорний дим.

За інформацією з відкритих джерел, за адресою, де спалахнула пожежа, розташована 27-а гвардійська Севастопольська мотострілецька бригада.

Інша серйозна пожежа у Росії 21 грудня

У російському місті Томськ 21 грудня сталася масштабна пожежа. Вогонь повністю охопив будівлю торговельного центру "Лента". Це один з найбільших в Томській області гіпермаркетів.

Попередньо, причиною загоряння могла стати аварійна робота електромережі будівлі. Хоча співробітники ТЦ кажуть, що перед початком займання у відділі піротехніки пролунали вибухи.

У військовій частині спалахнула пожежа: дивіться карту

Пожежа у військовій частині в Росії: дивіться відео

Рятувальники гасять займання: дивіться відео