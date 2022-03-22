У Росії спалахнули цистерни на нафтобазі: відео масштабної пожежі

У російському місті Кстово спалахнули цистерни на нафтобазі. Відомо, що наразі горить 7 ємностей з паливом, які належать структурі "Лукойл".

За інформацією російських ЗМІ, займання на Кстовській нафтобазі виникло при наливі бензовозу. Про те, що загорілись відразу 7 цистерн, повідомили у російському МНС.

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Деякі джерела повідомляють, що станом на 10:10 ранку 22 березня жертв та постраждалих немає. Однак чи вдалось локалізувати пожежу – наразі точно не відомо.

Пожежа на нафтобазі у Росії

За попередньою інформацією, спочатку загорівся бензовоз. Вогонь швидко поширився на 6 цистерн.

Згодом з'явилась інформація, що ранг пожежі посилили до третього рівня небезпечності. Уже через 20 хвилин рятувальні служби Росії підтвердили, що загорілись аж 7 цистерн.

Очевидці знімають на відео пожежу. На опублікованих у мережі кадрах видно стовб густого чорного диму.

У Росії горить нафтобаза: дивіться відео

У Кстово спалахнули 7 цистерн: дивіться відео

На нафтобазі "Лукойлу" виникла масштабна пожежа: дивіться відео