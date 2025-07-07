У Росії за день вибухнув газ у 2 будинках у різних містах
- У Росії 7 червня сталися вибухи газу у житлових будинках у Курську та Єршові, в обох випадках є постраждалі, але загиблих немає.
- У Курську вибухнув газ під час ремонту в квартирі, постраждав 24-річний чоловік; в Єршові вибух зруйнував три квартири та викликав пожежу.
- Через вибух у Курську зупинився ліфт з жінкою і дитиною, а в Єршові евакуювали мешканців будинку.
У Росії за 7 липня сталося одразу 2 вибухи газу у житлових будинках. Йдеться про Курськ та місто Єршов.
У обох випадках ніхто не загинув, але є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
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У Росії вибухнув газ у двох будинках
Російські телеграм-канали повідомили про вибух у центрі Курська. Вибух стався у багатоповерхівці. Попередньо відомо, що вибухнув газ у квартирі під час ремонту. Одного чоловіка 24 років доставили до лікарні з опіками.
Через це також зупинився ліфт у будинку між 4 та 5 поверхами. В ньому застрягла жінка з дитиною.
Через вибух у будинку вибило стіну, впав також балкон. На місце вирушили екстрені служби та представники місцевої влади.
Другий вибух стався у будинку у місті Єршов Саратовської області. Усіх його мешканців евакуювали. Причиною також став газ.
Вибух зруйнував 3 квартири, також почалася пожежа. Екстрені служби розбирають завали та гасять вогонь. Телеграм-канали повідомляють, що гостру реакцію на стрес отримала одна пенсіонерка. Загиблих немає.
Вибух газу у будинку в Курську, останнє фото – Єршов