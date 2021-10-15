У Росії стався масштабний бунт в'язнів: до тюрми стягнули Росгвардію та ОМОН

У російському Владикавказі у виправнії колонії 15 жовтня стався бунт. Його влаштували близько 200 в'язнів. Вже відомо, що є постраждалі.

Заворушення начебто почались близько 15:30 з конфлікту двох ув'язнених. У телеграм-каналах пишуть, що у сварці "активно брали участь співробітники колонії". Мовляв, стались сутички між адміністрацією та в'язнями.

Читайте також Не платиш гроші – страждай: окупанти на Донбасі знущаються з українців у в'язницях

Яка причина конфлікту

Мовляв, окремі в'язні не погоджувались з дотриманням "встановленого в колонії режиму". Однак родичі "бунтарів" стверджують, що співробітники колонії самі спонукають в'язнів до бунту, інформує телеграм-канал Mash. За словами родичів, працівники установи б'ють ув'язнених, а також не дають їм спілкуватись з близькими.

Також є інформація, що один з в'язнів напередодні намагався оголосити голодування.

Стягнули силовиків

Учасники бунту розбили камери спостереження та внутрішні двері на території колонії.

Щоб вгамувати конфлікт, на територію колонії стягнули силовиків. Повідомляють, що туди заїхали автобуси зі спецназом, а також сили ОМОН та Росгвардії.

Знадобилась допомога медиків

Зазначили, що в результаті конфлікту є кілька постраждалих. У колонію під'їхала машина швидкої допомоги.

Попередній бунт у російській в'язниці

У вересні 2021 року схожий інцидент стався у російській виправній колонії № 14 в Хабаровському краї. Ув'язнені влаштували масову бійку. Конфлікт начебто спричинила суперечка між "червоними" і "чорними" в'язнями, тобто тими, хто підтримує адміністрацію колонії, і тими, хто з нею не співпрацює.