У росії стався вибух і спалахнула пожежа через прорив газопроводу

Вранці в Карелії сталася аварія – прорив магістрального газопроводу Волхов-Петрозаводськ. Внаслідок цього прогримів вибух та спалахнула пожежа.

Вибух прогримів 3 серпня о 06:20, ймовірно, всередині газопроводу. На місце події виникла пожежа висотою полум'я до 100 метрів.

Важливо Пожежа та зруйнований супермаркет: у Миколаєві розповіли про наслідки ранкових "прильотів"

Вогонь перекинувся на лісосмугу і охопив площу орієнтовно 2,5 гектара. О 06:57 газопровід перекрили, тиск газу зменшили, а горіння усунули. Внаслідок надзвичайної події постраждалих не виявили.

Основне горіння пожежники ліквідували приблизно о 9:00. За інформацією Мінприроди республіки, внаслідок пожежі вигоріла лісова підстилка. Залишилися невеликі осередки у лісовій зоні. Загрози розповсюдження лісової пожежі немає.

Пожежа у росії через прорив газопроводу: дивіться відео

Також 3 серпня на складі маркетплейсу Ozon, який розташовується у російському місті Істра розпочалася масштабна пожежа. Площа займання становить 35 тисяч квадратних метрів. До ліквідації залучили пожежні вертольоти.

Як повідомляють росЗМІ, загальна площа складу – 40 тисяч квадратних метрів. Спершу стало відомо, що полум'я охопило половину приміщення. Утім за оновленими даними пожежа перекинулася на 35 тисяч квадратів. Також відомо, що в будівлі обвалився дах.

Співробітники кажуть, що причина пожежі – зварювальні роботи у недобудованому блоці. У компанії заявили, що пожежа почалася в окремому блоці фулфілмент-центру. Голова округу Істра виступив зі заявою, що займання відбулося через недотримання техніки безпеки.

До теми – пожежі та вибухи фіксують в різних регіонах росії: дивіться відео