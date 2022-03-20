Росії так і не вдалося захопити контроль над українським небом, – Міноборони Британії

20 березня 2022 , 02:22
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Джерело:

твітер Міноборони Британії

У Міноборони Британії розповіли, що Росія мала першопочатковий план – захопити контроль над українським небом. Проте оркам це не вдалось.

Відповідну заяву оприлюднили у Міністерстві оборони Великої Британії 19 березня. Зокрема на 24 день війни, яку Росія почала проти України.

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Росія не змогла захопити контроль над нашим небом

Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки – робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору,
– повідомили у британському відомстві. 

Міноборони Британії заявило, що отримати контроль над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту. 

"Саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії", – підсумувала Британія. 

Ба більше, у країні вважають, що повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.

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Автор: Діана Квасневська