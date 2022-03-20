Росії так і не вдалося захопити контроль над українським небом, – Міноборони Британії
Джерело:твітер Міноборони Британії
У Міноборони Британії розповіли, що Росія мала першопочатковий план – захопити контроль над українським небом. Проте оркам це не вдалось.
Відповідну заяву оприлюднили у Міністерстві оборони Великої Британії 19 березня. Зокрема на 24 день війни, яку Росія почала проти України.
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Росія не змогла захопити контроль над нашим небом
Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки – робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору,
– повідомили у британському відомстві.
Міноборони Британії заявило, що отримати контроль над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту.
"Саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії", – підсумувала Британія.
Ба більше, у країні вважають, що повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.
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